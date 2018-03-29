أسعار الخضروات اليوم.. والفاصوليا بـ6 جنيهات للكيلو

استقرت أسعار الخضراوات، اليوم الخميس، بسوق العبور، وسجل كيلو الطماطم ما بين 2.5 و3 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، والبطاطس ما بين 2.5 إلى 5 جنيهات، والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات، والليمون من 8 إلى 10 جنيهات.



وتراوح سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والثوم 20 جنيها، والفلفل 6 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.