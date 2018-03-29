40939 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 1082 لـ«موسى» بالعامرية فى الإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بالعامرية ثانٍ في محافظة الإسكندرية، عن أن عدد من لهم حق التصويت بلغ عددهم 140520 ناخبًا، وقد حضر 44665 ناخبًا، بنسبة 32%، وبلغت الأصوات الصحيحة 42021، والأصوات الباطلة 2644 صوت.



وحصد عبدالفتاح السيسى 40939 صوتًا، مقابل 1082 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.