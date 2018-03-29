26742 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 1243 لـ«موسى» فى برج العرب بالإسكندرية

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية لبرج العرب غرب الإسكندرية، عن أن عدد الناخبين من لهم حق التصويت بلغ عددهم 78901 ناخب، وقد حضر 31550 ناخبًا، بنسبة 40%، وبلغت الأصوات الصحيحة 27985 صوتًا، والأصوات الباطلة 3565 صوتًا.



وحصد المرشح عبدالفتاح السيسى 26742 صوتًا، و1243 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.