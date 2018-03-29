56 ألف صوت لـ«السيسى» مقابل 1819 لـ«موسى» فى اللجة الثانية بالشرقية

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية باللجنة الثانية بمحافظة الشرقية ومقرها قسم ثان الزقازيق، برئاسة المستشار محمد محمود علي، رئيس اللجنة، نتيجة الانتخابات الرئاسية باللجنة.



وتبين أن إجمالي من لهم حق التصويت 153 ألفًا و910 أصوات، حضر منهم 64 ألفًا و776 صوتًا، والصحيح منهم 58 ألفًا و751 صوتًا، والباطل 6 آلاف و25 صوتًا، وحصل المرشح عبدالفتاح السيسي على 56 ألفًا و932 صوتًا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 1819 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.