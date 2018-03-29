الأمير خالد بن سلمان: «الإمارات» شريك أساسى لـ«الرياض» فى دعم اليمن

أثنى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، على دولة الإمارات؛ لوقوفها مع السعودية في دعم اليمن.



وكتب الأمير خالد في تغريدة له على حسابه على موقع "تويتر": «‏نشكر أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة لوقوفهم مع المملكة في دعم الشعب اليمني الشقيق، الأشقاء في الإمارات شريك أساسي للمملكة في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018 وخطة العمليات الإنسانية الشاملة».



وقدمت الرياض وأبوظبي، امس الأربعاء، نحو مليار دولار أميركي مناصفة بين الدولتين؛ لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2018، التي تستهدف للوصول إلى أكثر من 13 مليون شخص محتاج في اليمن.





