ممثلو الجمعيات الأهلية بأسيوط: الانتخابات الرئاسية بمصر فاقت كل التوقعات

شهدت مصر خلال الثلاثة أيام الماضية عُرسًا ديمقراطيًا أبهر العالم أجمع، وباشر المصريون حقهم الدستورى باختيار رئيسهم المقبل، وذلك بعد انتهاء الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان لصعيد مصر دوره البارز فى التوجه لصناديق الاقتراع، ويبدو أن شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت الأكثر حظًا بمحافظات الجنوب.



بداية، أشاد عبد العظيم مصطفى، رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات بأسيوط، بالإقبال غير المسبوق وظهور الانتخابات بهذه الصورة الحضارية المُبهرة التي شهدت حضورًا، ومشاركةً كبيرةً من جميع الفئات فاقت توقعات الجميع، وأظهرت الشعب المصرى بصورة حضارية للعالم.



وأضاف أن مشاركة المصريين فى انتخابات الرئاسة، خلال أيامها الثلاثة تمثل رسالةً قويةً للداخل والخارج، وأن المواطن المصرى مع التنيمة والاستقرار، كما أنها دليل على وعى الشعب بأن الوطن يحتاج إلى تكاتف جميع مكوناته.



كما أشارت عزة عليوة، رئيس مجلس إدارة جمعية «بصمة للتنمية والتطوير»، إلى أن المرأة المصرية تعرف جيدًا ماذا تعنى كلمة «وطن »، وأنها بعثت برسالة للعدو بأنها مع الرجل تبنى وتعمر، وأن المرأة التي خرجت خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لم تتنازل عن استكمال المشوار، وأداء حقها الدستوري بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، خاصة المرأة الريفية التى أدركت أهميتها فى عجلة البناء والتنمية.



كما أشادت بالدور البارز الذى قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات فى توفير البيانات المطلوبة، وإعداد كشوف وقوائم الناخبين والاستعانة بالقضاء فى الإشراف على الانتخابات، وسماحها بتواجد مندوبى المرشحين فى اللجان، وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام، كذلك بالدور الذى قام به رجال الأمن فى تأمين اللجان وتسهيل عملية الاقتراع، المشهد الذى ظهر لنا من خلال مساعدتهم لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.