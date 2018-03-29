28859 صوتا للسيسى مقابل 1516 لموسى بمركز الغنايم بأسيوط

رصدت الدستور، عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت مؤشرات النتائج بمركز الغنايم بأسيوط كالتالي:

إجمالي أعداد الناخبين 35041

وجاءت الأصوات الباطلة 4666

والصحيحة 30375

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 28859

وموسى مصطفى موسى 1516



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.