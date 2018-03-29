القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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97%
السيسي
10542153
إجمالى المشاركين
11827842
الأصوات الصحيحة
10876105
الأصوات الباطلة
951737
3%
موسي
333952
12:53 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 02:54 ص

بالصور.. السيسى يكتسح موسى فى جنوب سيناء

صوره من الفرز
صوره من الفرز
زياد القلشى
dostor.org/2109606

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2018 بجنوب سيناء، النتيجة النهائية للانتخابات.

وأسفرت نتائج الحصر العددي للانتخابات الرئاسية التى أجريت بمحافظة جنوب سيناء داخل 18 لجنة فرعية في 15 مقر انتخابي، تشمل كل مدن محافظة جنوب سيناء التسع عن فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على منافسه موسى مصطفى موسى بفارق 43037، حيث حصل السيسي على 45090 صوتًا، مقابل حصول منافسه على 2053 صوتًا، من إجمالي أصوات المحافظة التي بلغت 101742 صوتًا.

فى رأس سدر.. بلغت نسبة التصويت 6234 صوتا، وحصل الرئيس السيسى على 5091 صوتا، وموسى مصطفى على 308 أصوات، والأصوات الباطلة 835 صوتا.

فى مدينة أبورديس.. بلغ أعداد الناخبين 3538، وحصل السيسى على 2932 صوتا، وحصل موسى على 166 صوتا، والباطل 440 صوتا.

فى مدينة أبوزنيمة.. بلغ أعداد الناخبين 2586 ناخبا، حصل منهم الرئيس السيسى على 2151 صوتا، وموسى على 153 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 282.

وفى مدينة الطور.. بلغ إجمالى من أدلوا بأصواتهم 16077 ناخبا، حصل منهم السيسى على 13609، وحصل موسى على 549 صوتا، والباطل 1919 صوتا.

فى شرم الشيخ.. بلغت أصوات الناخبين 15056 ناخبا، حصل الرئيس السيسى على 13832 صوتا، وحصل موسى على 481 صوتا، والباطل 743 صوتا.

وفى مدينة كاترين.. أدلى 273 ناخبا بأصواتهم، وحصل الرئيس السيسى على 1809 أصوات، وموسى 120 صوتا، والباطل 144 صوتا.

فى مدينة دهب.. بلغت أصوات الناخبين 2073 ناخبا، وحصل الرئيس السيسى منهم على 1809 أصوات، وموسى مصطفى على 120 صوتا، والباطل 144 صوتا.

وفى مدينة نويبع.. بلغ إجمالى الناخبين 2630 ناخبا، وحصل الرئيس السيسى على 2379 صوتا، وموسى على 94 صوتا، والباطل 157 صوتا.

وفى طابا.. بلغ إجمالى المصوتين 419 ناخبا، وحصل السيسى على 362 صوتا، وموسى على 19 صوتا والباطل 38 صوتا.

وبلغ إجمالى من أدلوا بأصواتهم بجنوب سيناء 52 ألفا و521 ناخبا بنسبة 51،6%، وبلغ إجمالى الأصوات الباطلة 5378 وحصل الرئيس السيسى على 45 ألفا و90 صوتا، وحصل موسى مصطفى على 2053 صوتا.

بالصور.. السيسى يكتسح موسى فى جنوب سيناء
بالصور.. السيسى يكتسح موسى فى جنوب سيناء
بالصور.. السيسى يكتسح موسى فى جنوب سيناء
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