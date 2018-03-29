77439 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 1393 لـ«موسى» فى مركز «مطوبس» بكفر الشيخ

أسفرت نتائج الفرز الأولية باللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 77439 صوتًا، مقابل 1393 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 78832 صوتًا، والباطلة 3070 صوتًا، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين باللجنة العامة 167260 ناخبًا، حضر منهم 81902 ناخبًا، بنسبة تصويت 49% تقريبًا، ويبلغ إجمالي عدد اللجان العامة بكفر الشيخ 14 لجنة تضم 578 لجنة فرعية.

