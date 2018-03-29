القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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97%
السيسي
10542153
إجمالى المشاركين
11827842
الأصوات الصحيحة
10876105
الأصوات الباطلة
951737
3%
موسي
333952
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

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الخميس 29/مارس/2018 - 02:50 ص

النتائج الأولية لفرز الأصوات فى القوصية بأسيوط

صوره من الفرز
صوره من الفرز
اسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2109597

حصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على عدد 100854 من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على عدد 472، من الأصوات، في اللجنة العامة بمركز القوصية بأسيوط.

وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 105574 صوتا، وإجمالي الأصوات الباطلة 8695 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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