النتائج الأولية لفرز الأصوات فى القوصية بأسيوط

حصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على عدد 100854 من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على عدد 472، من الأصوات، في اللجنة العامة بمركز القوصية بأسيوط.



وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 105574 صوتا، وإجمالي الأصوات الباطلة 8695 صوتا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.