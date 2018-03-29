مؤشرات أولية قسم أول أسيوط| 35756 صوتًا لـ«السيسى»

رصدت «الدستور»، عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية.



وجاءت مؤشرات النتائج بقسم أول أسيوط:



إجمالي أعداد الناخبين 37017



وجاءت الأصوات الباطلة 892



والصحيحة 36125



وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 35756 صوتا



وموسي مصطفي موسي 369 صوتا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



تابعوا النتيجة لحظة بلحظة:

