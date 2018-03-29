«السيسى» يكتسح «موسى» فى مركز القرين بالشرقية

انتهت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بمركز القرين بمحافظة الشرقية، من عملية فرز أصوات الناخبين، وجاءت النتيجة بحصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 17.773 صوت، فيما حصل موسى مصطفى موسى 539 صوتًا، وعدد الأصوات الباطلة 1405 صوتًا، والأصوات الصحيحة 18312 صوتًا، ومن لهم حق التصويت 48592 ناخبًا، حضر منهم 19717 ناخبًا؛ للإدلاء بأصواتهم.





وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.