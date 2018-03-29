2118 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 2354 لـ«موسى» ببندر المنيا

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية باللجنة العامة بدائرة بندر المنيا، عن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 62118 صوتًا، مقابل 2354 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وبلغ عدد الحضور 76342 ناخبًا، والأصوات الصحيحة 65672 صوتًا، والباطلة 10670 صوتًا، بنسبة مشاركة 39.13%.





وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.