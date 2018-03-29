السيسى يكتسح في مركز المنصورة

أعلن رئيس اللجنة العامة بمركز المنصورة عن نتيجة فرز الأصوات للناخبين فى انتخابات الرئاسة 2018، وحصل السيسي على 168223 صوتا وموسي 3815 صوتا، والأصوات الصحيحة 172038، والباطلة 10248 صوت، من إجمالي من حضر 182286 ناخبا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.