146191 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 6260 لـ«موسى» بمركز المنيا

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بدائرة مركز المنيا، عن حصول المرشح عبد الفتاح السيسي على 146191 صوتًا، مقابل 6260 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وبلغ عدد الحضور 195981 ناخبًا، والأصوات الصحيحة 152451 صوتًأ، والأصوات الباطلة 13530 صوتًا، بنسبة مشاركة 42.5%.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.