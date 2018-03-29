بالأرقام.. النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية فى قسم أول أسيوط

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بقسم أول أسيوط، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على عدد 35756 صوتًا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على عدد 369 صوتًا.



وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 36125 صوتًا، وإجمالي الأصوات الباطلة 892 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.