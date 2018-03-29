55336 صوتًا لـ«السيسى» فى دشنا بقنا

أسفرت المؤشرات الأولية في لجان مركز دشنا شمالي محافظة قنا، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 55 ألفًا و336 صوتًا، فيما حصل موسي مصطفي موسي، على 1479 صوتًا.



وبلغ عدد من لهم حق التصويت 231 ألفًا و845 ناخبًا، أدلى منهم 59 ألفًا و331 ناخبًا، بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 56 ألفًا و815 صوتًا، والباطل 2516 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء، أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



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