خطايا صلاح دياب.. 5 مشاهد من مسلسل سقطات «حلواني الصحافة المصرية»

ستقف حائرا عندما تشرع فى وصف حلواني الصحافة المصرية صلاح دياب، الذي تلاحقه العديد من التهم، وعلى رأسها الإضرار بمصالح الوطن، فممارساته المثيرة للجدل، المتشابكة مع مصالحه المرتبطة بالعديد من الجهات الخارجية تضعه دائما فى موضع الاتهام، خاصة عندما تتلازم مع سقطاته الكارثية فى العديد من المواقف التى لا تحتمل التأويل، فتجده دائما فى جانب قوى الشر، يروج لمزاعمهم، داعما لمواقفهم، غير عابئا بالوطن ومصالحه.

سقطات كثيرة اقترفها صلاح دياب، كان أخرها مانشيت صحيفته «المصري اليوم»، قائلًا: «الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات»، ليضيف لتاريخه -القليل جدًا- المليء بالزلات، ومن أبرزها.

«سكر الغلابة»

يبدو أن الثراء الفاحش الذي يعيش فيه رجل الأعمال صلاح دياب، لم يُكفيه، فحاول الاستفادة من قوت الغلابة، من خلال الاستحواذ على قوت يومهم الأساسي، حيث خزّن ما يزيد على 700 طن سكر، خلال شهر أكتوبر من عام 2016، ما تسبّب في أزمة غذائية حينها.

«الاستيلاء على أراضي الدولة»

عقب استحواذه على 24 ألف متر مربع من أراضي الدولة، نجحت أجهزة الأمن في استرداد هذه الأراضي التي كانت تبلغ قيمتها -آنذاك- نحو 800 مليون جنيه، عقب استحواذ رجل الأعمال عليها من خلال شركته «أواسيس»، في فضيحة مدوية له.

«فساد الأغذية واستغلال محاله التجارية»

يعد محل الحلويات الشهير «لابوار»، وسلسلة «on the run» من أشهر ممتلكات صلاح دياب، وهما أيضا أبرز عناوين فساده، ففي لابوار غضب عملاء المحل عليه؛ كونه يبيع حلوى مليئة بالحشرات والصراصير، ما أوضح الفساد الغذائي الموجود في سلسلة محال رجل الأعمال، كما أن ارتفاع أسعار أسعار السلع للضعف في «on the run» فضح تلاعبه بالمحال التي يملكها.

«مخالفات نيو جيزة»

كشفت تحقيقات الأجهزة الرقابية في القضية الشهيرة «نيو جيزة»، المتهم فيها صلاح دياب، أن المخالفات تمثل جريمة عدوان على المال العام تورط فيها موظفين عموميين لتسهيل استيلاء وحصول رجل الأعمال على أراضى تصل قرابة 300 فدان وتبلغ قيمتها السوقية بالمليارات.

«التطبيع مع إسرائيل»

تهيمن عائلة صلاح دياب على 70 % من توكيلات الشركات الأمريكية في مصر، فهناك 43 توكيلًا لشركة أمريكية مملوكة لصلاح دياب، أهمها شركات «هاليبروتون» للبترول، المملوكة للسياسي الأمريكي الشهير «ديك تشيني»، كما يمتلك رجل الأعمال شركة «بيكو» الذي يعد أهم نشاطها النشاط الزراعي، فهي تحتكر البيزنس الزراعي مع إسرائيل، كما أنها تستورد أدوات الري الإسرائيلية وبذور وتقاوي العديد من الفواكه.