«ملالا» تعود لباكستان منذ محاولة طالبان اغتيالها

أعلن مسئولون باكستانيون، أن حاملة نوبل للسلام "ملالا يوسفزاي" وصلت إلى باكستان في أول زيارة لها إلى بلدها الأم منذ إطلاق مسلح من طالبان النار عليها وإصابتها برأسها عام 2012 خلال ترويجها لتعليم البنات، بسب الوكالة السويسرية (SWI)، في وقت متأخر من ليل أمس الاربعاء.



وأفاد مسئول حكومي، أن تفاصيل الرحلة الدقيقة التي يتوقع أن تدوم أربعة أيام وتتضمن لقاءً مع رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي "أبقيت طي الكتمان بالنظر إلى حساسية الزيارة".



وتحولت ملالا، إلى رمز عالمي لحقوق الإنسان وناشطة في سبيل تعليم الفتيات منذ أن استقل مسلح الحافة المدرسية التي كانت داخلها في وادي سوات في 9 أكتوبر 2012 وسأل "من هي ملالا" قبل أن يطلق النار عليها.



وخضعت ملالا للعلاج في مستشفى في مدينة برمنجهام البريطانية. ودرست في جامعة أكسفورد، واستمرت بنشاطها في الترويج لتعليم الفتيات لتنال جائزة نوبل للسلام عام 2014.