النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية فى مركز «ديروط»

أعلنت اللجنة العامة بالانتخابات الرئاسية بمركز "ديروط"، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على عدد 143761 صوتًا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على عدد 5956 صوتًا.



وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 149717 صوتًا، وإجمالي الأصوات الباطلة 11525 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.