1330 صوتًا للسيسي مقابل 72 لموسى بلجنة 47 في حلوان

أسفرت نتائج لجنة رقم 47 بمدرسة عاطف السادات الثانوية بحلوان، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 1330 صوتًا، مقابل 72 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وبلغ إجمالي الناخبيين 4341، واجمالى الحضور 1544 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1402، والأصوات الباطلة 142.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهوري، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.



وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت اليوم الأربعاء. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.