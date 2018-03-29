القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
10542153
إجمالى المشاركين
11827842
الأصوات الصحيحة
10876105
الأصوات الباطلة
951737
3%
موسي
333952
12:53 ص

نتيجة 6074 لجنة.. السيسي 9 ملايين و694 ألف صوت و302 ألف لـ«موسى»

12:30 ص

المؤشرات النهائية للانتخابات الرئاسية بالبحر الأحمر
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

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06:37 م

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الخميس 29/مارس/2018 - 01:49 ص

«الحوثي الانقلابي» يحذر اليمنيين من استخدام عملتهم الجديدة

العمله
العمله
عبير سليم
dostor.org/2109520

حذرت حكومة الحوثيين الانقلابية، رسميا المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية في اليمن، من تداول العملة فئة الألف ريال الجديدة، والتي طبعتها الحكومة الشرعية.

وبحسب موقع "نافذة اليمن" اليوم الخميس، فقد بررت الحكومة المدعومة من إيران أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن طرح تلك العملة المطبوعة في الأسواق المحلية وتحديدا اضطراب القطاع المصرفي وإسهامها المباشر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والذي واصل ارتفاعه إلى ما يقارب 481 ريالا للدولار الواحد.


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