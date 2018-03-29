«الحوثي الانقلابي» يحذر اليمنيين من استخدام عملتهم الجديدة

حذرت حكومة الحوثيين الانقلابية، رسميا المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية في اليمن، من تداول العملة فئة الألف ريال الجديدة، والتي طبعتها الحكومة الشرعية.



وبحسب موقع "نافذة اليمن" اليوم الخميس، فقد بررت الحكومة المدعومة من إيران أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص للحد من الآثار السلبية التي نتجت عن طرح تلك العملة المطبوعة في الأسواق المحلية وتحديدا اضطراب القطاع المصرفي وإسهامها المباشر في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني والذي واصل ارتفاعه إلى ما يقارب 481 ريالا للدولار الواحد.





