1197 صوتا للسيسى مقابل 56 لموسى بمدرسة السرايات بالضاهر

أعلنت اللجنة العامة للضاهر بمدرسة السرايات الإعدادية بنات، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ٢٠١٨ دائرة الموسكي.



وكانت عدد الأصوات التي شاركت في العملية الانتخابية ١٣٨٩ صوتا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسى على ١١٩٧ صوتا، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على ٥٦ صوتا، وكان عدد الأصوات الباطلة ١٣٦ صوتا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.