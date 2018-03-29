1169 صوتًا لـ«السيسى» مقابل 75 لـ«موسى» بلجنة 14 فى حلوان

أسفرت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية عن لجنة رقم 14 بمدرسة عبدالرؤوف حسن بحلوان، عن حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 1169 صوتًا، مقابل 75 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وبلغ إجمالي الناخبيين 4881 ناخبًا، وإجمالى الحضور 1435 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1244 صوتًا، والأصوات الباطلة 191 صوتًا.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابي.