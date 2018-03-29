السيسى يحصل على 97% مقابل 2% لموسى فى منشأة ناصر

حصلت الدستور على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في اللجنة العامة منشأة ناصر، وحصل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على عدد 47701 من الأصوات، بنسبة 97.62%، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على عدد 1165، بنسبة 2.38%، من الأصوات.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.