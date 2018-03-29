991 صوتا للسيسى مقابل 15 لموسى فى لجنة «بولين الفوائد»

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة (41) في قرية بولين الفوائد بكوم حمادة في البحيرة، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على (991) من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على (15) من الأصوات.



وبلغ مجمل التصويت في اللجنة 1919 صوتا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 67 صوتا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.