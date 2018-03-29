تقدم «السيسى» على «موسى» فى اللجنة العامة بقصر النيل

أسفرت النتائج الأولية لانتخابات رئاسة الجمهورية، باللجنة العامة ومقرها قصر النيل، على النحو التالي:



وجاءت النتائج كالأتي:ـ

- إجمالي الحضور: 19756 ناخبًا.

- الأصوات الصحيحة: 17690 صوتًا.

- الأصوات الباطلة: 2066 صوتًا.

- حصل "السيسي" على: 17068 صوتًا.

- حصل "موسى" على: 622 صوتًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس الأربعاء، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابي.

