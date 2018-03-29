شاهد.. نتيجة فرز الأصوات باللجنة العامة فى الوراق

رصدت الدستور، عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية، باللجنة العامة بالوراق.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.