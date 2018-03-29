257380 صوتًا لـ«السيسى» فى بالساحل

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية باللجنة العامة رقم 2 دائرة قسم شرطة الساحل، عن حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على ٢٥٧٣٨٠ صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على ٢٩٤٦٩ صوتا من الأصوات الصحيحة البالغة ٢٨٦٨٤٩.



وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة ٢٩٥٩٩٤ صوتا، فيما بلغت الأصوات الباطلة ٩١٤٥.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



تابعوا النتيجة لحظة بلحظة:

