«كابري الإيطالية» تغادر السواحل الليبية

غادرت السفينة كابري الإيطالية، أمس، بعد أن أمضت أشهر في دعم البحرية وخفر السواحل الليبي، بحسب صحيفة المتوسط الليبية، الخميس.



وأفادت السفارة الإيطالية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بأن السفينة قامت بعملية صيانة للسفن الليبية وتوفير التدريب اللازم لطاقمها، كما عملت على تقديم الاستشارات والدعم الفني اللازم للجانب الليبي.



وأعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، عن تطلعه القوي لوصول السفينة التي ستحل محلها خلال الأيام المقبلة.