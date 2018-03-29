1618 صوتا لـ«السيسى» مقابل 57 لـ«موسى» بلجنة 18 بحلوان

أسفرت نتائج لجنة رقم 18 بمدرسة الرشاد بحلوان، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 1618 صوتًا، مقابل 57 صوتًا لموسى مصطفى موسى.



وبلغ إجمالي الناخبيين 4966، واجمالى الحضور 1830 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1675، والأصوات الباطلة 155.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.