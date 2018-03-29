القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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الخميس 29/مارس/2018 - 12:59 ص

بالفيديو.. محمد رمضان يوجه رسالة لمنافسيه من تحت الماء

محمد رمضان
محمد رمضان
منة سالم
dostor.org/2109416

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

وظهر محمد رمضان خلال مقطع الفيديو في حمام سباحة يرقص على أنغام آخر أغنياته التي طرحها للدعاية لأحد شركات الاتصالات وعلق قائلًا: رسالة من تحت الماء للأخوة الأعداء، الساحة دي بتاعتي.

جدير بالذكر أن محمد رمضان يستعد للمنافسة في مارثون دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «نسر الصعيد»، ويشاركه في البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم درة ووفاء عامر وعائشة بن أحمد وأحمد داوود وعايدة رياض، من إخراج ياسر سامي.

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