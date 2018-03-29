«السيسى» يتخطى الـ9 ملايين صوت بعد فرز 5934 لجنة

حصد الرئيس عبدالفتاح السيسي على 9 مليون و246 ألف صوت، بعد فرز٥٩٣٤ لجنة، مقابل ٢٩٠ ألف صوت لمنافسه موسى مصطفى موسى في الانتخابات الرئاسية، حيث بلغت نسبة المشاركة ١٠٢٠٧٣٠.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.