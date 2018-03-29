القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
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97%
السيسي
9246358
إجمالى المشاركين
10270144
الأصوات الصحيحة
9536886
الأصوات الباطلة
733258
3%
موسي
290528
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تقارير ومتابعات
الخميس 29/مارس/2018 - 12:23 ص

2204 أصوات للسيسى فى لجنة 9 بمركز الغنائم بأسيوط

2204 أصوات للسيسى
اسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2109330

رصدت «الدستور»، عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية، في لجنة رقم 9 مركز الغنايم.

وجاءت المؤشرات الأولية كالتالي:

إجمالي 2838 صوتا
باطل 418 صوتا
صحيح 2420 صوتا
السيسي 2204 أصوات
موسي 216 صوتا

وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.

وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.

وبدأت الإثنين الماضى، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت أمس الأربعاء.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

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