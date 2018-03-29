2204 أصوات للسيسى فى لجنة 9 بمركز الغنائم بأسيوط

رصدت «الدستور»، عملية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية، في لجنة رقم 9 مركز الغنايم.



وجاءت المؤشرات الأولية كالتالي:



إجمالي 2838 صوتا

باطل 418 صوتا

صحيح 2420 صوتا

السيسي 2204 أصوات

موسي 216 صوتا



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.



وبدأت الإثنين الماضى، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت أمس الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.