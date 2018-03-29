فى 15 لجنة بالمنيا.. «السيسي» يحصل على 27 ألف صوت وموسى 1019

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية في 15 لجنة انتخابية بالمنيا، عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على نحو 27930، مقابل 1019 صوتًا لمنافسه المهندس موسي مصطفي موسي، والأصوات الباطلة بلغت 1935 صوتا.



وذلك في لجان مدرسة الإتحاد الإعدادية بمركز دير مواس والقشيري بمدينة المنيا 51 بقرية زهره وبني مهدي بمركز المنيا والاتلات والكفور ولطف الله والثورة بمركز مطاي والجلاء بمركز بني مزار وعزبة التل بدير مواس واللجنة 51 و50 بمدرسة أديب وهبه بمركز أبوقر قاص.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.