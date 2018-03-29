27.930 صوتا للسيسي وموسى 1019 في 15 لجنة بالمنيا

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية في 15 لجنة انتخابية بالمنيا عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي علي نحو 27930 مقابل 1019 صوتًا لمنافسه المهندس موسي مصطفي موسي.



وأظهرت المؤشرات في 15 لجنة أن إجمالي الأصوات التي حصل عليها "موسي" أقل من الأصوات الباطلة التي بلغت 1935 صوتًا حيث حصل "المرشح" علي 1019 صوتًا في لجان مدرسة الإتحاد الإعدادية بمركز دير مواس والقشيري بمدينة المنيا بقرية زهره وبني مهدي بمركز المنيا والاتلات والكفور ولطف الله والثورة بمركز مطاي والجلاء بمركز بني مزار وعزبة التل بدير مواس واللجنة 51 و50 بمدرسة أديب وهبه بمركز أبوقر قاص.