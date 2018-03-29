القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
97%
السيسي
9246358
إجمالى المشاركين
10270144
الأصوات الصحيحة
9536886
الأصوات الباطلة
733258
3%
موسي
290528
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
محافظات
الخميس 29/مارس/2018 - 12:16 ص

27.930 صوتا للسيسي وموسى 1019 في 15 لجنة بالمنيا

صوره من الفرز
صوره من الفرز
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2109317

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية في 15 لجنة انتخابية بالمنيا عن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي علي نحو 27930 مقابل 1019 صوتًا لمنافسه المهندس موسي مصطفي موسي.

وأظهرت المؤشرات في 15 لجنة أن إجمالي الأصوات التي حصل عليها "موسي" أقل من الأصوات الباطلة التي بلغت 1935 صوتًا حيث حصل "المرشح" علي 1019 صوتًا في لجان مدرسة الإتحاد الإعدادية بمركز دير مواس والقشيري بمدينة المنيا بقرية زهره وبني مهدي بمركز المنيا والاتلات والكفور ولطف الله والثورة بمركز مطاي والجلاء بمركز بني مزار وعزبة التل بدير مواس واللجنة 51 و50 بمدرسة أديب وهبه بمركز أبوقر قاص.

ads
الآن

صور.. رسائل للسيسى ومحمد صلاح على بطاقات الاقتراع

«السيسي» يتجاوز الـ5 ملايين صوت.. و«موسى» ينافس الأصوات الباطلة

«الأعلى للإعلام»: غرامة ربع مليون على الألفاظ الخارجة في مسلسلات رمضان

شاهد.. مواطن في البطاقة الانتخابية: «موافق 100% يا سيسي»

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

عاجل.. أول تعليق من موسى مصطفى على نتائج فرز اللجان

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

ألبومات الصور

فرز انتخابات الرئاسة 2018 بالمطرية

بدء الفرز في إحدى لجان الزمالك

مسيرة تشجيعية لشباب «دعم مصر» في الإسكندرية

بدء فرز الأصوات في «الرئاسة» بالبدرشين

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

عاجل.. أول تعليق من موسى مصطفى على نتائج فرز اللجان

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

كشكول

تعطيل الدراسة بقنا غدا لسوء الأحوال الجوية

وزارة التعليم: منح المدارس أجازة غدا أمر متروك لسيادة كل محافظة

تعليم الوادي الجديد: غدا أجازة رسمية بالمدارس لسوء الحالة الجوية

الأزهر: تعطيل الدراسة بالمعاهد والجامعة لسوء الأحوال الجوية.. غدا

ننشر جدول محاضرات القوافل التعليمية للثانوية العامة بالوادي الجديد

الأمصار

مؤشرات أولية.. «السيسي» يكتسح الانتخابات الرئاسية المصرية

اليمن يبلغ نهائيات كأس أمم آسيا 2019 بفوزه على نيبال

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

لبنان يفوز على ماليزيا في تصفيات أمم آسيا

تعيين رئيس جديد لـ«اتصالات الجزائر»

منوعات

«سواقة حريمي».. حاولت ركن سيارتها فأغرقتها في حمام السباحة

«هنشارك»: عدم المشاركة في الانتخابات يرخّص المواطن الشريف

أول رد من زوجة ترامب على اتهام الأخير بعلاقته نجمة إباحية

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك