1579 صوتًا للسيسي و107 لموسى في لجنة 50 بمركز القوصية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في لجنة رقم 50 مقرها مدرسة الشهيد محمد عبد التواب الابتدائية بمركز القوصية، إجمالي الأصوات 1816، منهم صحيح 1686، و130 صوت باطل، وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 1579 صوتا مقابل 107 لموسى مصطفى موسى.



وبدأت اللجان الفرعية في جميع المحافظات في فرز الأصوات، بعد انتهاء مدة الاقتراع.



وأغلقت لجان الاقتراع في جميع محافظات الجمهوري، أبوابها، بعد انتهاء الساعة الإضافية التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لإدلاء الأصوات.

وبدأت أول أمس الإثنين، انتخابات الرئاسة في الداخل على مدار 3 أيام متتالية انتهت اليوم الأربعاء.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.