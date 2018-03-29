1139 صوتًا للسيسي مقابل 85 لموسى بلجنة 19 في الداخلة

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة "19" بالداخلة في الوادي الجديد، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على "1139" صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على "85" من الأصوات.



وبلغ إجمالي التصويت فى اللجنة 1314 صوتا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 131 صوتا.



يشار إلى أنه يحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.