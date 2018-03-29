القاهرة : الخميس 29 مارس 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
97%
السيسي
9246358
إجمالى المشاركين
10270144
الأصوات الصحيحة
9536886
الأصوات الباطلة
733258
3%
موسي
290528
08:58 م

سقوط «شاشة عرض» على المحتفين بالانتخابات فى دار السلام
07:28 م

من الإسكندرية إلى ميزوري.. نشوى تهب مستقبلها لمساعدة اللاجئين
06:37 م

«الدستور» يكذب بيان «آسف ياريس».. وينشر أرقام لجان «مبارك وجمال وسوزان» الانتخابية
05:03 م

انسحاب مرشح وفدي لصالح حسام الخولي
03:46 م

طفل بالسيدة زينب: «لو عندي عربية كنت وصَّلت الناخبين»
07:04 ص

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات
03:32 ص

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»
03:00 ص

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟
10:19 م

غادة وأبناؤها الثلاثة.. رحلة تصويت من السلام للجمالية (فيديو)
08:30 م

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا
06:10 م

فيديو وصور.. عجوز يتحدى «الجلطة» للتصويت في انتخابات الرئاسة
05:29 م

نائب رئيس النيابة الإدارية: نبحث قرار مد التصويت لـ«يوم رابع»
مصر
الخميس 29/مارس/2018 - 12:06 ص

1139 صوتًا للسيسي مقابل 85 لموسى بلجنة 19 في الداخلة

1139 صوتًا للسيسي
محمد عوض - إسلام الخطيب
dostor.org/2109293

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة "19" بالداخلة في الوادي الجديد، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على "1139" صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على "85" من الأصوات.

وبلغ إجمالي التصويت فى اللجنة 1314 صوتا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 131 صوتا.

يشار إلى أنه يحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ads
موضوعات متعلقة

6624 صوتًا لـ«السيسي» مقابل 191 لموسى في الساحل بالقاهرة

1315 صوتًا لـ«السيسي» مقابل 37 لموسى في حلوان

1579 صوتًا لـ«السيسي» مقابل 40 لموسى في الزيتون بالقاهرة

السيسي يحصد 935 صوتًا مقابل 36 لموسى في كفر السلامون

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

المفرقعات تفحص اللجان قبل بدء التصويت فى ثالث أيام الانتخابات

منذ يوم

نشرة الخامسة: «صبحي» يتفقد لجان طنطا.. و«النور» يحشد

منذ 3 أيام

قواعد التصويت وحالات البطلان فى الانتخابات الرئاسية

منذ 3 أيام

ننشر لجان الوزراء في انتخابات الرئاسة اليوم

منذ 3 أيام

المصريّون يحتشدون أمام صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس غدا

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26

الآن

صور.. رسائل للسيسى ومحمد صلاح على بطاقات الاقتراع

«السيسي» يتجاوز الـ5 ملايين صوت.. و«موسى» ينافس الأصوات الباطلة

«الأعلى للإعلام»: غرامة ربع مليون على الألفاظ الخارجة في مسلسلات رمضان

شاهد.. مواطن في البطاقة الانتخابية: «موافق 100% يا سيسي»

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

عاجل.. أول تعليق من موسى مصطفى على نتائج فرز اللجان

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

ألبومات الصور

فرز انتخابات الرئاسة 2018 بالمطرية

بدء الفرز في إحدى لجان الزمالك

مسيرة تشجيعية لشباب «دعم مصر» في الإسكندرية

بدء فرز الأصوات في «الرئاسة» بالبدرشين

نجم الساعة

لحظة بلحظة.. نتائج الانتخابات الرئاسية (تفاعلي)

الأكثر قراءة

عاجل.. «الأرصاد»: العاصفة الترابية مستمرة 48 ساعة

انفصال معز مسعود وبسنت نور الدين بشكل رسمى

عاجل.. أول تعليق من موسى مصطفى على نتائج فرز اللجان

مفاجأة.. تعرف على عدد أصوات «موسى مصطفى» في الانتخابات حتى الآن

كشكول

تعطيل الدراسة بقنا غدا لسوء الأحوال الجوية

وزارة التعليم: منح المدارس أجازة غدا أمر متروك لسيادة كل محافظة

تعليم الوادي الجديد: غدا أجازة رسمية بالمدارس لسوء الحالة الجوية

الأزهر: تعطيل الدراسة بالمعاهد والجامعة لسوء الأحوال الجوية.. غدا

ننشر جدول محاضرات القوافل التعليمية للثانوية العامة بالوادي الجديد

الأمصار

مؤشرات أولية.. «السيسي» يكتسح الانتخابات الرئاسية المصرية

اليمن يبلغ نهائيات كأس أمم آسيا 2019 بفوزه على نيبال

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

لبنان يفوز على ماليزيا في تصفيات أمم آسيا

تعيين رئيس جديد لـ«اتصالات الجزائر»

منوعات

«سواقة حريمي».. حاولت ركن سيارتها فأغرقتها في حمام السباحة

«هنشارك»: عدم المشاركة في الانتخابات يرخّص المواطن الشريف

أول رد من زوجة ترامب على اتهام الأخير بعلاقته نجمة إباحية

ولاد الكار

كيف تخطط من أجل الوظيفة التي تحبها؟

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك