«السيسي» يحصد 1756 صوتا بلجنة الصلب الجديدة في التبين

بدأت منذ قليل اللجنة العامة بدائرة التبين الانتخابية في جنوب القاهرة، عملية الفرز للأصوات الانتخابية

وانتهت من فرز لجنة مدرسة الصلب الجديدة الابتدائية بدائرة التبين وحصد المرشح عبد الفتاح السيسي 1756 صوت مقابل 138 صوت للمرشح موسى مصطفى موسى.





وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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