«السيسي» يسيطر على لجنة 87 بمدينة نصر بـ 2077 صوت

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة 87 مغتربين بالجامعة العمالية مدينة نصر عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على عدد"2077" من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على عدد 557 من الأصوات.



وبلغ إجمالي التصويت فى اللجنة 2749 صوت، فيما بلغت الأصوات الباطلة 158، بينما بلغت القوة التصويتة للجنة 6232 صوت.





وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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