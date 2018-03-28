1882 صوت للسيسي في لجنة المنار الثانوية

أ علن المستشار رئيس لجنة مدرسة المنار الثانوية المخصصة للرجال والنساء، في دائرة إمبابة، النتائج الأولية للفرز.



وبلغ عدد أصوات الذين شاركوا في العملية الانتخابية ١٩٩٤ من أصل ٤٠٨٧ يحق لهم التصويت، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على ١٨٨٢ صوتا بينما حصل موسى مصطفى موسى على ٣٢، وكان عدد الأصوات الباطلة ٨٠.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



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