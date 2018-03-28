السيسي 5797 صوتا وموسى 137 بالدراكسة في الدقهلية

أظهرت المؤشرات الأولية لفرز لجنتي قرية الدراكسة، بمدينة منية النصر بالدقهلية رقم 7 ومقرها المعهد الدينى، ولجنة رقم 8، ومقرها مدرسة مصطفى حكم بحصول السيسي علي 5797 صوتا مقابل 137 لموسي مصطفي موسي وبلغ عدد الأصوات الباطلة 256 صوتًا بنتيجة اللجنتين.



وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمرًا صحفيا لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الاثنين الموافق 2 أبريل المقبل بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.