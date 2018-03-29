تعليق الدراسة بمدارس سوهاج بسبب سوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، تعليق الدراسة اليوم الخميس بجميع مدارس التربية والتعليم العام والفنى والأزهرى للطلاب والمعلمين، نظرا لسوء الأحوال الجوية وهبوب العواصف الترابية على كافة أنحاء المحافظة، وحفاظا على صحة وسلامة أبناءنا الطلاب.



وأوضح المحافظ أنه تم رفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات وهيئة الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد بجميع المراكز والأحياء، لمواجهة تداعيات العاصفة الترابية التى تضرب المحافظة، والتي تستمر حتى اليوم الخميس على كافة قرى ومدن المحافظة.