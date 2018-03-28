كيف تحافظ على عينيك أثناء العاصفة الترابية؟

تُحذر الأرصاد الجوية من استمرار العاصفة الترابية على عدد من المحافظات خلال اليومين المقبلين، مما قد يتسبب في كثير من المشاكل الصحية، خصوصًا للأطفال وكبار السن، ومن أكثر أعضاء الجسم تأثرًا بالتراب العيون، وإليك بعض النصائح لتفادي إصابة عينيك أثناء العاصفة.



وقال الدكتور أسامة فلي، استشاري طب وجراحات العيون، إن تعرض عين الإنسان للعواصف الترابية والغبار، يؤثر عليها سلبًا، ويتسبب في إصابتها بالحساسية، وفقا لموقع "كونسلتو" الطبي.



ومن أعراض الحساسية: «الشعور بالألم مع احمرار العين، وحدوث انتفاخ في الجفن، الشعور بالصداع»، وفي هذه الحالات لا بد أن يتوجه المريض فورًا للطبيب، كما يمكن أن تتسبب الأجسام الصغيرة بالرمال بالتهابات في العين ومن أعراضها إحمرار العين.



ونصح "فلي"، بارتداء نظارات واقية، أو شمسية عند الخروج في تلك الأجواء، مع تجنب ملامسة اليد للعين، خاصة عند دخول أي جسم غريب للعين كذرات الغبار أو الرمل؛ لأنها قد تؤدي لتغلغل تلك الأجسام بداخل العين فتزيد المضاعفات.



وأوضح أن التصرف الأنسب في هذه الحالة، هو فتح العين وغلقها بسرعة لأكثر من مرة؛ لأن الدموع الناتجة عن تلك الحركة السريعة للعين ستنظفها تلقائيًا وتطرد الجسم الغريب منها.