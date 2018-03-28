2451 صوتًا لـ«السيسي» و64 لـ«موسى» في لجنة 37 بأبوحماد

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة 37 أبوحماد بالشرقية، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 2451 صوتا، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على 64 صوتا.



وبلغ إجمالي عدد الأصوات فى اللجنة 2779 صوتا، منهم 164 صوتا باطلًا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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