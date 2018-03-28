2457 صوتًا لـ«السيسي» مقابل 140 صوتًا بلجنة بدر في طور سيناء

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة "6" بدر الابتدائية بطور سيناء، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على عدد"2457" من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسي على عدد"140" من الأصوات.



وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 3045 صوتا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 448 صوتا.





وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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