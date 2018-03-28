السيسي يتفوق على موسى بـ1203 أصوات في لجنة 40 بمدارس الأورمان في العجوزة

انتهت المستشارة شيرين عبدالناصر خطاب، رئيس اللجنة الفرعية رقم 40 بمدرسة الأورمان الثانوية بنات بالعجوزة من فرز الأصوات الانتخابية، حيث بلغ إجمالي الأعداد المصوتة 4250، بينما أدلى 1304 ناخبين، وجاءت الأصوات الصحيحة 1227، والباطلة 77.



وجاءت النتيجة بتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ1203 بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 24 صوتا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.



تابعوا النتيجة لحظة بلحظة:







