السيسى يتقدم على موسى بعد فرز لجنتين في بني سويف

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية باللجنتين رقمي 7 و8 بالمدرسة الإعدادية المشتركة وبنين بمدينة سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على "1971" من الأصوات.



وحصل المرشح موسى مصطفى موسى على "36" صوتًا وبلغ مجمل التصويت فى اللجنة 2127 صوتًا، وبلغت الأصوات الباطلة 120 صوتًا.



تنافس على كرسي الرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد.