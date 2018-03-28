السيسي يكتسح اللجنة الأولى بالجامعة العمالية في مدينة نصر (صور)

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية في لجنة (1) بالجامعة العمالية مدينة نصر عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على (1613) من الأصوات، فيما حصل المرشح موسى مصطفى موسى على 49 من الأصوات.



وبلغ مجمل التصويت في اللجنة 1820 صوتا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 158.



ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.