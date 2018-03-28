1437 صوتًا لـ«السيسى» و73 لـ«موسى» فى لجنة 14 بالسلام

أسفرت النتائج الأولية لفرز الانتخابات الرئاسية بلجنة 14 بالسلام، عن حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 1437 صوتا، والمرشح موسى مصطفى موسى على 73 صوتا.



وبلغ إجمالي عدد الأصوات 1681 صوتا، منهم 171 صوتا باطلا.



وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز الأصوات.



وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، وتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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